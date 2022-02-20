Москва, 20 февраля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, рассказала, как различить грипп и штамм коронавируса «Омикрон».

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

В интервью «Российской газете» она сообщила, что это невозможно сделать без проведения специальных тестов: оба заболевания проявляются одинаковыми симптомами.

«Грипп чаще дает быстрое повышение температуры, головные боли, со вторых суток — … першение в горле. А такие же симптомы могут быть вызваны и «Омикроном». — сказала она.

Руженцова добавила, что для ОРВИ более типичны насморк, повышение температуры тела. Но то же самое может отмечаться и при COVID-19, и при гриппе.