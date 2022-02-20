Улан-Удэ, 20 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Бурятии по итогам 2021 года оборот розничной торговли составил 219 млрд рублей, что на 2,7% больше показателей 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

При этом прирост обороту на 75,4% достигнут за счёт изменения цен, лишь на одну четверть — благодаря увеличению физической массы товара.

«В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составили 54%, непродовольственных товаров — 46%», — отметили в службе статистики.

Добавим, что объёмы розничной торговли в республике за год подскочили сразу на 16,8% до 117,2 млрд рублей. Оборот заведений общепитаза 2021 год составил 11,5 млрд рублей или 108,1% к 2020 году.