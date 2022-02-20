Ростов-на-Дону, , 11:50 — REGNUM За истекшие сутки чуть более тысячи жителей Ростовской области привились от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 20 февраля.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Участниками вакцинации от COVID-19 стали 2 млн 33,54 тыс. жителей Ростовской области (+ 1444 за сутки). Завершили вакцинацию 1 млн 984,22 тыс. человек (+ 1108 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области планируется привить почти 2,8 млн человек — 80% взрослого населения.

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