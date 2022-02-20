Калгари, Канада, , 11:49 — REGNUM Хоккейный клуб «Калгари Флэймз» переиграл команду «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 20 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на льду арены «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей голы забили Мэттью Ткачук (4-я минута) и шведский форвард Элиас Линдхольм (48-я).

Автором единственной забитой шайбы «Сиэтла» стал шведский нападающий Калле Йернкрок (13-я).

Российские защитник «Флэймз» Никита Задоров не отличился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Лос-Анджелес» 22 февраля в гостях сыграет с клубом «Виннипег Джетс» а «Сиэтл» в этот же день также на выезде встретится с командой «Ванкувер Кэнакс».