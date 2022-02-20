Боковский район, Ростовская область, 20 февраля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

О случившемся на улице Комсомольской в станице Каргинской стало известно днём 19 февраля. Пожар произошёл в частном жилом доме на площади 45 кв. метров. В результате погиб пожилой мужчина. Огнеборцам удалось спасти людей.

На месте работали семь сотрудников МЧСи две единицы спецтехники.