Воронеж, , 11:40 — REGNUM Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Воронеж из Ростовской области утром 20 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пункт размещения беженцев Пресс-служба администрации Воронежа

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В регион прибыло около тысячи человек — женщины и дети. На станции «Воронеж-1» их встретили сотрудники МЧС. Людей проводили к автобусам, которые доставят их к пунктам приёма беженцев.

Всего в Воронежской области развёрнуто 42 таких пункта, в том числе два — в Воронеже, на базе детских лагерей «Кировец» и «Голубой экран».

Ожидается, что уже днём 20 февраля в Воронеж поездом доставят ещё около тысячи беженцев из ЛНР и ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая эвакуация населения была объявлена в Донецкой и Луганской народных республиках 18 февраля. В Воронежской области введен режим повышенной готовности.