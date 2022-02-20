Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Американская компания Mozilla рискует перестать получать прибыль от поддержки интернет-браузера Firefox из-за падения его доли на рынке. Об этом пишет журнал Wired со ссылкой на отраслевых экспертов и бывших сотрудников компании.

Логотитип Mozilla Firefox (сс) Z Jason

Почти 15 лет назад — в 2008 году — браузером Firefox пользовались 20% из всей полуторамиллиардной интернет-аудитории. К концу 2021 года доля Firefox на рынке браузеров упала до 4%. При этом в сегменте мобильных устройств эта доля составляет всего 0,5%.

Популярность браузера от Mozilla продолжает снижаться в последние годы. Собственная статистика компании показывает, что с начала 2019 года до начала 2022 года число активных пользователей Firefox сократилось на 30 млн человек.

Издание отмечает, что в 2023 году истекает ключевое соглашение Mozilla и Google. В рамках этого соглашения в браузере Firefox в качестве поисковой системы по умолчанию используется решение от Google. Этот контракт приносит Mozilla большую часть доходов от браузера.

«Chrome выиграл войну браузеров для персональных компьютеров… Firefox не может рассчитывать даже на то, что ему удастся отыграть какую-то значительную долю на рынке», — приводит журнал слова одного из бывших работников компании.

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