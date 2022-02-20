Тюмень, , 11:34 — REGNUM Тюменская область готова принять и разместить мирных жителей, эвакуируемых из-под огня из зоны боевых действий в Донецке и Луганске. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

"19 февраля известил об этом федеральные органы власти. Жители Тюменской области не могут остаться равнодушными к чужому горю. Поручил региональному правительству в кратчайшие сроки обеспечить готовность к приёму и временному размещению эвакуированных», — отметил Александр Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Россию с начала эвакуации мирного населения Донбасса прибыли более 40 тысяч беженцев. Тюменская область после Челябинской области и Ямала стала третьим регионом Уральского федерального округа, выразившим готовность принять беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Читайте ранее в этом сюжете: В Россию прибыли более 40 тыс. беженцев из Донбасса