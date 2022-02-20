Глендейл, США, 20 февраля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» обыграл команду «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 20 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра прошла на льду «Хила Ривер-Арены» в Глендейле и закончилась в пользу гостей со счетом 3:5.

В составе победителей голами отметились оформивший в матче дубль Адриан Кемпе (10-я минута и 51-я, в большинстве), также отличившийся дублем Дрю Даути (39-я, в большинстве и 48-я) и Тревор Мур (47-я).

У «Койотс» шайбами отметились шведский защитник Антон Строльман (9-я), Лоусон Круз (28-я) и Клейтон Келлер (33-я).

Отметим, в следующем матче «Лос-Анджелес» 24 февраля снова в гостях сыграет с «Аризона» а «Аризона» 21 февраля примет у себя команду «Даллас Старз».