Ростов-на-Дону, , 11:33 — REGNUM Среди беженцев из Донбасса, прибывших в Ростовскую область, выявили единичные случаи заражения коронавирусом. Об этом утром 20 февраля сообщил руководитель донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, у находящихся в пунктах временного размещения граждан установлены единичные случаи подтверждённой коронавирусной инфекции.

«Для лиц с легким и средним течением заболевания подготовлены обсерваторы, пациенты с тяжёлым течением болезни будут доставляться в ковидные госпитали региона», — уточнил он.

ИА REGNUM сообщало, что Ростовская область получит ещё 874 тыс. экспресс-тестов на COVID-19, которые используют в работе с беженцами из Донбасса.

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