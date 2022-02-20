Пермь, 20 февраля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Власти Пермского края готовы принять и разместить часть беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом сообщили журналистам в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Ранее о такой же готовности заявили власти ряда других регионов Урала и России.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуация была объявлено 18 февраля. Беженцев доставляют в Ростовскую область.