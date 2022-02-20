Улан-Удэ, , 11:31 — REGNUM В Бурятии с начала 2022 года пожарным пришлось выезжать на тушение пожаров более 300 раз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Пожар в Бурятии Главное управление МЧС по Бурятии

В результате 13 человек погибли, ещё 19 получили травмы различной степени тяжести.

Как отмечается, во многих случая возгорания происходят из-за несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности.

«Основные причины пожаров в быту — неосторожное обращение с огнем (в том числе, при курении), неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагревательных приборов», — добавили в ведомстве.

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