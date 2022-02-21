Омск, 21 февраля 2022, 09:08 — REGNUM Омская область в 1,5 раза перевыполнила план по федеральному проекту «Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Как сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова министра экономики Омской области Анны Негодуйко, к 2024 году область намеревалась вывести из теневого сектора почти 30 тысяч. самозанятых, но уже к февралю 2022 года число жителей Омской области, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, превысило 45 тысяч.
«За эти два года мы распространили на региональном уровне действие мер поддержки на самозанятых. По микрозаймам запустили специальную программу. Самозанятые уже пользуются имущественной поддержкой и льготным кредитованием, участвуют в обучающих программах», — пояснила Негодуйко.
Жители региона с таким режимом налогообложения уплатили в 2021 году в региональный бюджет более 90 млн рублей налогов.
По данным территориального управления федеральной налоговой службы, омские самозанятые преимущественно работают в такси и курьерами, оказывают маркетинговые, парикмахерские услуги и сдают в аренду квартиры.
«Очевидно, что самозанятые выходят, потому что во-первых: на их поддержку отправляются деньги (это — либо индивидуальное кредитование, либо — поддержка — если защищают проект). На льготную аренду ежегодно направляют по несколько десятков миллионов рублей. В обмен регион получает встречные платежи в виде уплаченных налогов (пусть и не очень больших). В Омской области этот проект стал чуть ли не планово-прибыльным с точки зрения бюджетных расходов», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.
Как сообщало ИА REGNUM, цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» заключается в поддержке бизнеса на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.
Плательщики налога на профессиональный доход смогут воспользоваться информационно-консультационными и образовательными услугами, прежде доступными малым и средним предпринимателям. Для самозанятых действует особая ставка налогообложения. В центрах «Мой бизнес» самозанятые могут получить консультации, пройти образовательные программы.