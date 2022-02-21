Омск, , 09:08 — REGNUM Омская область в 1,5 раза перевыполнила план по федеральному проекту «Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Как сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова министра экономики Омской области Анны Негодуйко, к 2024 году область намеревалась вывести из теневого сектора почти 30 тысяч. самозанятых, но уже к февралю 2022 года число жителей Омской области, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, превысило 45 тысяч.

Герб Омской области

«За эти два года мы распространили на региональном уровне действие мер поддержки на самозанятых. По микрозаймам запустили специальную программу. Самозанятые уже пользуются имущественной поддержкой и льготным кредитованием, участвуют в обучающих программах», — пояснила Негодуйко.

Жители региона с таким режимом налогообложения уплатили в 2021 году в региональный бюджет более 90 млн рублей налогов.

По данным территориального управления федеральной налоговой службы, омские самозанятые преимущественно работают в такси и курьерами, оказывают маркетинговые, парикмахерские услуги и сдают в аренду квартиры.

«Очевидно, что самозанятые выходят, потому что во-первых: на их поддержку отправляются деньги (это — либо индивидуальное кредитование, либо — поддержка — если защищают проект). На льготную аренду ежегодно направляют по несколько десятков миллионов рублей. В обмен регион получает встречные платежи в виде уплаченных налогов (пусть и не очень больших). В Омской области этот проект стал чуть ли не планово-прибыльным с точки зрения бюджетных расходов», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

Как сообщало ИА REGNUM, цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» заключается в поддержке бизнеса на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.

Плательщики налога на профессиональный доход смогут воспользоваться информационно-консультационными и образовательными услугами, прежде доступными малым и средним предпринимателям. Для самозанятых действует особая ставка налогообложения. В центрах «Мой бизнес» самозанятые могут получить консультации, пройти образовательные программы.