Донецк, , 11:19 — REGNUM На территории ДНР возможны новые террористические атаки, передает Народная милиция ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

По данным разведки ДНР, ВСУ планируют проведение новых террористических атак как в отношении гражданской инфраструктуры, так и мирных жителей.

Ранее попытка ВСУ атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского с форсированием реки Северный Донец была отражена силами Народной милиции ЛНР.

С 18 февраля в ДНР и ЛНР объявлена эвакуация населения в регионы России. В первую очередь в Ростовскую область отправились дети, женщины. С 19 февраля в ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация.