Ростов-на-Дону, 20 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Ростов-на-Дону эвакуировали 74 младенца из Луганского Дома ребенка. Такие данные привёл министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев 20 февраля.

Взгляд ребенка

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По словам главы ведомства, медики осмотрели находящихся в пунктах размещения беженцев из Донбасса, выявив больных хроническими заболеваниями. Нуждающиеся в стационарном лечении люди госпитализированы. В Ростов-на-Дону доставили 74 детей из Луганского Дома ребенка.

ИА REGNUM сообщало, что врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил о прибытии более 40 тыс. беженцев из Донбасса и работе92 пунктов временного размещения. Донские власти уточнили, что в развёрнутых в Ростовской области 98 пунктах временного размещения кров нашли 6,5 тыс. мирного населения ЛДНР.