Красноярск, , 11:16 — REGNUM В Красноярске на предстоящей неделе ожидается настоящая весенняя погода. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Гидрометцентра России, столбик термометра поднимется до плюсовых значений.

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В понедельник, 21 февраля ожидается облачная, без осадков погода. Температура поднимется до — 5 градусов. Во вторник, днём, ожидается тепло около нуля градусов, а в среду — до +1 градуса.

Во второй половине недели вновь несколько похолодает до — 1 градуса, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега с дождём.