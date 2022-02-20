Торонто, Канада, 20 февраля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» уверенно обыграл команду «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 20 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра прошла на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто и закончилась в пользу гостей со счетом 3:6.

В составе победителей голы забили российский форвард Павел Бучневич (3-я минута и 57-я, в пустые ворота), российский нападающий Клим Костин (12-я), Брэйден Шенн (26-я), Брэндон Саад (45-я) и Райан О'Райлли (51-я).

У «Мэйпл Лифс» шайбами отметились также оформивший в матче дубль шведский нападающий Вильям Нюландер (16-я и 26-я) и Ти-Джей Броди (38-я).

Российские форварды «Торонто» и «блюзменов» Илья Михеев и Иван Барбашёв не отличились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Сент-Луис» 23 февраля на выезде сыграет с клубом «Филадельфия Флайерз», а «Торонто» днем ранее также в гостях встретится с командой «Монреаль Канадиенс».