Воронеж, , 11:10 — REGNUM Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Воронежскую область из Ростовской области. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщают местные СМИ.

РЖД Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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Известно, что поезд с беженцами отправился из Ростовской области 19 февраля. Сегодня он прибыл в Воронеж. Всего прибыли около тысячи беженцев. Их разместят в пунктах временного размещения, которые оборудованы в детских лагерях «Голубой экран» и «Кировец».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 февраля власти ДНР и ЛНР объявили о начале эвакуации гражданского населения Донбасса из-за угрозы нападения со стороны Украины. В тот же день беженцы начали прибывать в Ростовскую область.

26 российских регионов объявили о том, что готовы принять беженцев из Донбасса.