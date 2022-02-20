20 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 11:22 — REGNUM Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, в котором он угрожает Кремлю, что если тот желает видеть меньше НАТО у своих границ, то получит еще больше НАТО, вызвало широкий отклик среди грузинских пользователей соцсетей. Большинство отреагировало резко негативно и осудило Запад за подстрекательство и провоцирование России.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Раздражайте (Россию), а потом оставите все страны в надежде на ваше выражение беспокойства», — заметила Т.Т.

«Он и его партнеры доиграются до того, что мы действительно окончательно сдадимся России», — отреагировала Т.Г.

Йенс Столтенберг Nato.int

«Если бы война велась ружьем и мечом, еще можно было бы выиграть ее, а на этом этапе что думает Америка-оккупант? Что Россия-оккупант поднимет руки и откажется от атомного оружия??? Кто выбрал этого п… президента, который зачем-то мстит миру? Думает, что если война начнется, будет только скрежет танков? Где ваши мозги? Садитесь за стол переговоров», — призвал западных лидеров Г.Г.

«Они подстрекатели», — согласился Ф.Ф.

«Чем раньше начнется война, тем быстрее наступит конец НАТО», — предположил З.К.

«Итогом будет только потеря территорий и ваша любимая фраза: мы обеспокоены. Так продолжается 30 лет. И сколько еще будете играть?» — возмутилась И.Ч.

«Если Россия нападет на Киев, это значит, что Путин продался… Так же, как и наши президенты», — отметил Н.К.

«Если бы он (Путин) был глупым, такие сатаны не были бы подстрекателями», — возразил К.Д.

«Русским говорят: входите, и пусть оставит Грузия нас в покое», — усмехнулся Т.К.

«Насильно раздражают, и получит тетя НАТО сразу», — отреагировал Д.Б.

«Вот это называется крайней безответственностью в атомный век!» — констатировала М.Н.

«Не тарахтите, определитесь, наконец. Факт, что боятся России!» — подчеркнула Л.И.

«К чему столько разговоров? Если принимаете нас (в НАТО), так примите вовремя, а если нет, не натравляйте нас на Россию и не раздражайте ее еще больше. Что мы просим? Столько не заслужили? Ведь и мы, и Украина территории потеряли, и если это было причиной, пока не потеряли остальные, вместо разговоров примите нас вовремя или отстаньте навсегда», — обратилась к НАТО пользователь К.М.

Йенс Столтенберг и солдаты НАТО U.S. Army

«Ох, эта Америка, символ зла и непристойности! НАТО и упоминать не хочется, дрожь берет. А Россию пусть усилит Бог, и мир будет между нами, иначе мусульманский мир поглотит нас. Кто ругает Путина и Россию, тот враг Грузии», — высказалась Э.М.

«Об этом не думают эти пустоголовые. Ни одного нормального не нашлось, кто понял бы, какая беда грозит миру от этих грязных и опасных игр. Это уже маразм», — поддержала ее Н.Х.

«Понятно, но нам что делать? Если раздражаете русских, нам хоть чем-то помогите. Если армией не помогаете, дайте хотя бы систему ПВО или что-то такое, чтобы русские за 2 дня не дошли до Тбилиси», — воззвал к альянсу И.Т.Е.