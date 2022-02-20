Ханты-Мансийск, , 11:07 — REGNUM Семеро спортсменов из Югры вошли в паралимпийскую сборную России, которая примет участие в зимних Паралимпийских играх в Пекине в марте. Об этом сообщает пресс-служба Центра адаптивного спорта Югры.

Флаг Параолимпийских игр David Pearson

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Это пять следж-хоккеистов Василий Варлаков, Илья Волков, Николай Терентьев, Константин Шихов и Михаил Мячин, а также два сноубордиста — Михаил Слинкин и Алексей Петров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XIII Паралимпийские зимние игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. В состязаниях примут участие порядка 800 атлетов из 41 страны. Российские спортсмены будут выступать без национального флага и государственного гимна под аббревиатурой RPC — Russian Paralympic Committee.

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