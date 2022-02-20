Вашингтон, , 11:01 — REGNUM Современный американский кинематограф выпускает однообразные фильмы, потому что создатели не хотят рисковать вкладываемыми в них крупными средствами. Об этом заявил кинорежиссёр Фрэнсис Форд Коппола в интервью журналу GQ.

Френсис Форд Коппола Gerald Geronimo

Коппола ранее неоднократно отмечал удручающее состояние современного американского кинематографа. В новом интервью он повторил, что не считает интересными супергеройские блокбастеры Marvel.

«Картины Marvel — это один прототип фильма, который воспроизводится раз за разом, но пытается выглядеть по-другому», — заявил Коппола.

Он добавил, что эта проблема является общей не только для супергероейских кинокомиксов, но и для всего голливудского кино. Коппола отметил, что даже очень талантливые режиссёры вынуждены воспроизводить схожие эпизоды. В качестве примера Коппола привёл «Дюну» Дени Вильнёва и «Не время умирать» Кэри Фукунага.

«Мы могли бы взять оба этих фильма, вырезать отдельный эпизод из обоих и соединить вместе. Ровно та же последовательность, когда автомобили врезаются друг в друга. У всех есть такие эпизоды, они практически обязаны их вставить, если планируют отбить свой бюджет», — объяснил Коппола.

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