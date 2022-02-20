Ростов-на-Дону, 20 февраля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. По состоянию на утро 20 февраля в пунктах временного размещения в Ростовской области находятся 6,5 тысяч беженцев, среди которых 2,7 тысячи — дети. Об этом сегодня сообщили в комиссии по ЧС под председательством врио главы МЧС России Александра Чуприяна.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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По словам Чуприяна, всего из Донбасса в Ростовскую область прибыли уже 40 тысяч беженцев. Часть из них была отправлена на поездах в Курскую и Воронежскую области. Некоторые остановились у родственников и в частном секторе.

В пунктах временно размещения на территории Ростовской области находятся 6,5 тысяч беженцев, в том числе 2,7 тысяч детей.

Чуприян сообщил, что в каждом пункте временного размещения есть горячее питание, налажена связь. «Принимается решение по обеспечению людей сим-картами», — отметил врио министра.