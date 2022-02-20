Луганск, , 10:56 — REGNUM Попытка ВСУ атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского с форсированием реки Северный Донец отражена силами Народной милиции ЛНР 20 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Около 05:00 военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе населенного пункта Пионерское с форсированием реки, отмечается в сообщении.

При попытке ВСУ пересечь реку Северный Донец завязался бой с силами ЛНР. Противник понес потери и отступил, подчеркивается в сообщении.

18 февраля из-за угрозы нападения ВСУ и возросшего количества обстрелов со стороны Украины по территории ДНР и ЛНР главы республик объявили о временной эвакуации населения в Ростовскую область.