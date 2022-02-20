Луганск, 20 февраля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Попытка ВСУ атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского с форсированием реки Северский Донец отражена силами Народной милиции ЛНР 20 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Около 05:00 военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе населенного пункта Пионерское с форсированием реки, отмечается в сообщении.

При попытке ВСУ пересечь реку Северский Донец завязался бой с силами ЛНР. Противник понес потери и отступил, подчеркивается в сообщении.

18 февраля из-за угрозы нападения ВСУ и возросшего количества обстрелов со стороны Украины по территории ДНР и ЛНР главы республик объявили о временной эвакуации населения в Ростовскую область.