Озёрск, Челябинская область, 20 февраля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Челябинской области прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела о ДТП, в результате которого одна девушка погибла, а её сестра получила тяжёлые травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, 54-летний водитель машины «Опель Астра» совершал обгон и не справился с управлением. В результате он выехал на правую обочину и наехал на сестёр.

Прокуратура области поставила ход расследования дела на контроль. Также ведомство проверит исполнение законодательства России о безопасности дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 19 февраля в посёлке Метлино. Водитель был пьян.