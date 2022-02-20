Лондон, 20 февраля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Борис Джонсон — премьер-министр Великобритании — в интервью BBC допустил, что ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне с 1945 г. в Европе.

No 10 Downing Street Борис Джонсон

«План … напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 г. с точки зрения масштаба», — утверждает он, отмечая, что есть «высокая вероятность» якобы «вторжения» российских войск на Украину — и не только через Донбасс, но и через белорусско-украинскую границу, чтобы якобы «окружить» столицу Украины.

Сообщения о «планах РФ по вторжению на Украину» появились в СМИ США осенью 2021 г. Кремль не раз опровергал планы по «вторжению», обвинял страны Запада в разжигании конфликта.