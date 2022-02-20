Донецк, , 10:49 — REGNUM С начала очередной эскалации конфликта в Донбассе власти Донецкой Народной Республики зафиксировали пять диверсий, из которых одна была совершена националистами из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 20 февраля, сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С начала эскалации нами зафиксированы пять диверсий, из которых одна была совершена боевиками «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказано в сообщении Народной милиции ДНР.

При этом силовики ДНР предупреждают, что по данным разведки, противник планирует проведение новых террористических атак. Готовятся атаки как на гражданскую инфраструктуру, так и непосредственно на мирных жителей.

«Призываем наших сограждан проявлять бдительность», — добавили в Народной милиции ДНР.

В Народной милиции подчеркнули,. что силовые структуры республики несут круглосуточное дежурство и готовы дать соразмерный ответ на агрессию со стороны Украины.