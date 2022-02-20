Москва, 20 февраля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Порывистый ветер и кратковременный мокрый снег ожидаются в Москве 20 февраля, сообщили в центре погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег в Москве

Погода ожидается облачная с прояснениями, преимущественно в первой половине дня кратковременные осадки в виде мокрого снега.

Ветер при этом западный, 5−10 м/с, с порывами до 15 м/с. Температура воздуха составит от +1 до +3 в столице и от — 1 до +4 в области.

Атмосферное давление составит 737 мм рт. ст.