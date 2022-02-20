Кызыл, , 10:45 — REGNUM Прокуратура Тувы объявила предостережение о недопустимости нарушений закона руководству ГУП «Транспортный сервис и проект», который с начала 2022 года выполняет в республике функции регоператора по обращению с отходами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Мусоровоз Ilya Plekhanov

Как отмечается, работу по заключению договоров с потребителями предприятие ведёт низкими темпами. Кроме того, оно фактически не ведёт просветительскую работу среди жителей, а информация на официальном сайте своевременно не обновляется.

«Для эффективной организации деятельности не принимаются достаточные меры по привлечению к оказанию услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов сторонних организаций», — отметили в прокуратуре.

В связи с этим директору ГУП Алексею Пустозёрову указали на недопустимость нарушений законов, напомнив об ответственности за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с мусором.

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