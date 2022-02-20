Озёрск, Челябинская область, 20 февраля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В посёлке Метлино на территории Озёрского городского округа автомобиль «Опель» сбил двух несовершеннолетних девушек. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

ДТП

Авария произошла около 17:00 по местному времени (15:00 мск) 19 февраля. Сёстры 2007 и 2005 года рождения шли по обочине. Младшая скончалась на месте происшествия.

У водителя 1967 года рождения выявлено алкогольное опьянение. Его водительский стаж превышает 30 лет. Возбуждено уголовное дело. Гражданин помещён в изолятор временного содержания.