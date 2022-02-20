Ростов-на-Дону, , 10:37 — REGNUM Заразившихся коронавирусом среди мирного населения, прибывшего в Россию из Донбасса, пока нет, сообщил утром 20 февраля врио главы МЧС России Александр Чуприян.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

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«Продолжается ПЦР-тестирование [беженцев из Донбасса] в пунктах временного размещения. Пока выявленных или положительных результатов теста не определено. Российская сторона <…> готова проводить вакцинацию от COVID-19 среди прибывшего населения», — отметил он.

ИА REGNUM сообщало, что в Россию с начала эвакуации мирного населения Донбасса прибыли более 40 тыс. беженцев. В основном они размещены в Ростовской области. Для этого задействовано 92 пункта временного размещения.

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