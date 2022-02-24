Нижний Новгород, 24 февраля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Нижегородская область благодаря комплексной поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ) известила о тридцатипроцентном росте несырьевого неэнергетического экспорта в 2021 году. Подробности сообщает официальный сайт региона.

Alexxx Malev Нижегородская область

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, связанную с пандемией, нам удалось нарастить несырьевой неэнергетический экспорт, на который приходится большая часть общего объема экспорта. Наш регион занимает первое место в ПФО по объему несырьевого неэнергетического экспорта и 10 место — в рейтинге субъектов РФ», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В числе крупнейших стран-партнеров Нижегородской области по несырьевому неэнергетическому экспорту — Бангладеш (1,084 млрд долларов, рост на 17,3%), Белоруссия (864,9 млн долларов, рост в 1,5 раза), Индия (516,8 млн долларов, рост на 4,8%), Казахстан (383,5 млн долларов, рост на 25,3%).

В также в числе лидеров Польша (294,2 млн долларов, рост в 2,5 раза), Египет (171,4 млн долларов; рост в 8 раз), Германия (134,3 млн долларов; рост на 27,3%).

Как пояснил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, Минпромторг РФ постоянно расширяет меры поддержки, которые оказывает экспортерам Российский экспортный центр (РЭЦ).

«Сейчас нижегородские компании могут получить компенсации на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, омологацию, патентование объектов интеллектуальной собственности и транспортировку продукции, участие в бизнес-миссиях и в выставочно-ярмарочной деятельности на территории России и за рубежом.

Региональные предприниматели активно пользуются федеральной поддержкой — по результатам 2021 года Нижегородская область заняла второе место в стране по объему предоставленной Минпромторгом России поддержки промышленного экспорта по линии РЭЦ», — пояснил чиновник.

Работу Нижегородской области по «экспортному» нацпроекту корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян:

«Здесь конечно, важны не цифры экспорта. Потому что данный нацпроект — не о финансировании, это определённые финансовые гарантии Российского экспортного центра. В 2021 году Нижегородская область нарастила несырьевой и внеэнергетический экспорт почти на 30%. Если мы посмотрим на номенклатуру, по которой регион отчитывается, то это поливинилхлорид, стальные трубы, полимеры.

Важно, что они продают это на экспорт, наращивая выпуск. На внутреннем рынке эта продукция уже представлена. Таком образом наращивают свои доходы, в том числе — налоговую базу».

"Кроме того, в самые разные государства мира также поставляются наши растительные масла, продукция фармацевтической и химической промышленности. По всем этим позициям удалось достичь роста экспорта», — отметила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

Как сообщало ИА REGNUM, наращивание объемов экспорта является основной задачей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», разработанного в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации.

Он включает в себя пять федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Логистика международной торговли», «Экспорт продукции АПК», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».