Вашингтон, 20 февраля 2022, 10:32 — REGNUM Ежегодный рейтинг лучших автомобилей разных категорий обновил журнал Consumer Reports некоммерческой организации Consumers Union. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Consumer Reports составляет рейтинги лучших автомобилей более 10 лет. При определении лучших моделей учитываются результаты дорожных испытаний, надёжность, уровень безопасности, а также удовлетворённость владельцев этих авто.
Лучшей моделью в категории компактных автомобилей признана модель Nissan Sentra. В сегменте субкомпактных кроссоверов победила другая модель Nissan — Rogue Sport.
Среди компактных внедорожников наивысший балл получила модель Subaru Forester, победителем в категории седанов среднего размера признана модель Honda Accord. Лучшим гибридным автомобилем стал Toyota Prius, Лучшим двухрядным кроссовером стал Toyota RAV4 Prime, лучшим трёхрядным кроссовером — Kia Telluride.
В категории компактных пикапов лучшие оценки получила модель Honda Ridgeline. Среди электрических автомобилей самой удачной признана модель Ford Mustang Mach-E.
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