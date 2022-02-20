Вашингтон, , 10:32 — REGNUM Ежегодный рейтинг лучших автомобилей разных категорий обновил журнал Consumer Reports некоммерческой организации Consumers Union. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Рестайлинговый кроссовер Subaru Forester Пресс-служба Subaru

Consumer Reports составляет рейтинги лучших автомобилей более 10 лет. При определении лучших моделей учитываются результаты дорожных испытаний, надёжность, уровень безопасности, а также удовлетворённость владельцев этих авто.

Лучшей моделью в категории компактных автомобилей признана модель Nissan Sentra. В сегменте субкомпактных кроссоверов победила другая модель Nissan — Rogue Sport.

Среди компактных внедорожников наивысший балл получила модель Subaru Forester, победителем в категории седанов среднего размера признана модель Honda Accord. Лучшим гибридным автомобилем стал Toyota Prius, Лучшим двухрядным кроссовером стал Toyota RAV4 Prime, лучшим трёхрядным кроссовером — Kia Telluride.

В категории компактных пикапов лучшие оценки получила модель Honda Ridgeline. Среди электрических автомобилей самой удачной признана модель Ford Mustang Mach-E.

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