Ростов-на-Дону, , 10:28 — REGNUM В Россию с начала эвакуации мирного населения Донбасса прибыли более 40 тыс. беженцев. Такие данные утром 20 февраля привёл врио главы МЧС России Александр Чуприян, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

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«Более 40 тыс. жителей Донбасса прибыли на российскую территорию. Сейчас они размещены в основном в Ростовской области в 92 пунктах временного размещения. За сегодняшние сутки в ночь ушло три состава (порядка двух тысяч человек) в два субъекта — Воронежскую и Курскую области. Таким образом мы полностью определили логистику передвижения людей. Этим сейчас и руководствуемся», — отметил он.

По словам Чуприяна, во всех пунктах временного размещения организовано горячее питание, есть мобильная связь. Людей обеспечивают сим-картами, уточнил врио главы МЧС России.

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