Донецк, 20 февраля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Киев (Украина) начал реализовывать план захвата Донбасса, заручившись поддержкой Запада, заявил 20 февраля начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

"Вооруженные силы (ВСУ) противника готовы к силовому захвату Донбасса. Киев с одобрения западников приступил к реализации плана вторжения на территорию нашей республики», — отмечается в сообщении в Telegram-канале оборонного ведомства ДНР.

С 18 февраля в ДНР и ЛНР объявлена эвакуация мирного населения в регионы России. В первую очередь в Ростовскую область отправились дети, женщины, люди пожилого возраста. С 19 февраля в ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация.