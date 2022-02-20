Донецк, 20 февраля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Украинские силовики (ВСУ) обстреляли еще два населенных пункта в ДНР. Об этом 20 февраля сообщает представительство республики в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

По двум направлениям — в сторону Докучаевска и Горловки — в 09:30 по местному времени выпущено 33 гранаты и мины, отмечается в сообщении.

Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Россию — Ростовскую область.

19 февраля лидеры республик подписали указы о всеобщей мобилизации.