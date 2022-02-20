Анкасвилл, США, 20 февраля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля Логан Сторли победил представителя Бразилии Неймана Грейси в главном бою турнира Bellator 274, который проходил в Анкасвилле (США). Об этом 20 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Перчатки для единоборств

Поединок продлился в течение всех пяти заявленных раундов и закончился победой американца единогласным решением судей со счетом 48−47, 50−45, 49−46.

Отметим, эта победа стала 13-й (восемь — досрочно) в активе 29-летнего Логана Сторли при одном поражении. Для 33-летнего Неймана Грейси это поражение стало третьим при 11 (один — досрочно) выигранных поединках.