Ростов-на-Дону, , 10:16 — REGNUM Около 1 млн жителей Донецкой и Луганской Народных Республик подали заявление на получение гражданства России. Такие данные привёл первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий («Единая Россия»).

Паспорт гражданина РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, общее число написавших заявление на получение гражданства России жителей Донбасса составляет порядка 950 тыс. человек, пишет ТАСС.

ИА REGNUM сообщало, что в конце января 2022 года донской губернатор Василий Голубев заявил, что более 720 тыс. жителей Донецкой и Луганской Народных Республик получили паспорта граждан России. На территории Ростовской области открыто восемь пунктов, где люди могут подать документы и получить российское гражданство.

В феврале 2022 года в Госдуме заявляли о том, что более 770 тыс. человек, проживающих в ЛНР и ДНР, являются гражданами России.

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