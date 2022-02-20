Уярский р-н, , 10:10 — REGNUM В Уярском районе Красноярского края вынесли приговор 28-летнему водителю из Иркутской области, которого обвиняли в совершении крупного ДТП с шестью пострадавшими. Авария произошла в августе 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Суд Gorspravka09.ru

Находясь за рулём автомобиля «Мерседес-Бенц» в пьяном виде, на 916 км трассы Р-255 «Сибирь» он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой «Маздой». Последняя от удара съехала в кювет и перевернулась.

«Водитель «Мерседеса» продолжил движение по встречной полосе, где допустил столкновение с автомобилем «Тойота». От удара «Тойота» также съехала в кювет», — отметили в ведомстве.

В результате пострадали шесть человек, находившиеся в «Тойоте» и «Мазда», в том числе дети 3, 7 и 15 лет. По итогам слушаний районный суд приговорил виновника аварии к колонии-поселении на срок 3 года 11 месяцев.