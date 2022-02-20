Орск, Оренбургская область, 20 февраля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Оренбургской области 80-летний мужчина отдал мошенникам 484 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

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Гражданину позвонил неизвестный и заявил, что его 50-летняя дочь якобы устроила ДТП. Для её освобождения от ответственности он потребовал деньги. И пенсионер в подъезде своего дома отдал денежные средства.

Затем гражданин позвонил своей дочери и понял, что стал жертвой мошенников.