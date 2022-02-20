Ростов-на-Дону, , 10:05 — REGNUM Более 40 тыс. жителей ЛНР и ДНР прибыли на территорию Ростовской области, заявил 20 февраля врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

МЧС будет вести эвакуацию беженцев круглосуточно.

19 февраля Чуприян сообщил, что первый поезд с беженцами из с ЛНР и ДНР отправился из Ростовской области в Воронежскую.

Готовность принять у себя беженцев выразили 26 регионов России. РЖД сообщила о готовности предоставить составы для перевозки беженцев из Ростовской области в другие субъекты РФ.