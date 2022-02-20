Ростов-на-Дону, 20 февраля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Более 40 тыс. жителей ЛНР и ДНР прибыли на территорию Ростовской области, заявил 20 февраля врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

МЧС будет вести эвакуацию беженцев круглосуточно.

19 февраля Чуприян сообщил, что первый поезд с беженцами из ЛНР и ДНР отправился из Ростовской области в Воронежскую.

Готовность принять у себя беженцев выразили 26 регионов России. РЖД сообщила о готовности предоставить составы для перевозки беженцев из Ростовской области в другие субъекты РФ.