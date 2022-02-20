Виннипег, Канада, , 10:02 — REGNUM Хоккейный клуб «Эдмонтон Олйерз» обыграл команду «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 20 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Fanny Schertzer

Игра прошла на льду арены «Канада Лайф-центр» в Виннипеге и закончилась в пользу гостей со счетом 2:4.

В составе победителей шайбами отличились Зак Хайман (13-я минута, в большинстве), Кайлер Ямамото (28-я), Коннор Макдэвид (31-я, при игре 4×4) и Дарнелл Нурс (60-я, в пустые ворота).

У «Джетс» голы забили Адам Лаури (51-я, в большинстве) и Кайл Коннор (55-я, в большинстве)

Российский форвард «Виннипега» Евгений Свечников не отличился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Эдмонтон» 21 февраля дома сыграет с клубом «Миннесота Уайлд», а «Виннипег» днем позже в гостях встретится с командой «Калгари Флэймз».