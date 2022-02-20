В Роскосмосе разработали решение для снижения массы аппаратуры спутников
Москва, 20 февраля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Специалисты компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» разработали новую технологию изготовления многослойных печатных плат, которая позволит сократить массу радиоэлектронной аппаратуры для спутников. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Новая технология позволяет размещать радиоизделия на нескольких слоях печатной платы. Такая компоновка элементов позволяет снизить количество различных соединений, а также значительно уменьшить массу и габариты радиоэлектронной начинки для спутников.
Разработка новой технологии велась в течение нескольких лет. Успеха удалось достичь в 2021 году благодаря использованию новой тугоплавкой паяльной пасты.
Отмечается, что изготовленные по новой технологии многослойные платы уже прошли квалификационные заводские испытания. Решение о применении таких изделий в составе бортовой аппаратуры будущих спутников будут принимать конструкторы и технологи.