Чита, , 09:58 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 20 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 131 740 (+2159 за минувшие сутки). Это рекордный показателель за всю историю пандемии.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Вместе с тем 111 031 пациент (+703 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения.

Общее число жертв составляет уже 2447 человек (+3 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 154 (+10 за сутки) находятся в тяжёлом состоянии, 22 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+2).

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