Улан-Удэ, 20 февраля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Уроженка Бурятии с детьми, которую два года насильно удерживали на ферме в Воронежской области, прилетела в Улан-Удэ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе полпредства республики в Москве.

Полпредство Бурятии в Москве Освобождённая рабыня с детьми

Предварительно ей восстановили паспорт. Как отмечается, благодаря оперативной работе всех задействованных служб на это ушли лишь сутки.

«Детки успели побывать на Красной площади и погулять по Москве. И мы надеемся, что всё у них будет теперь хорошо», — отметили в полпредстве.

В Бурятии с семьёй будут работать представители регионального минсоцзащиты, уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова и адвокат.