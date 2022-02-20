20 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter новость о том, что премьер-министр Борис Джонсон справился с заполнением вопросника о вечеринках от столичной полиции.

Джейн Спай, , 11:21 — REGNUM В рамках проведения расследования вечеринок на Даунинг-стрит во время локдаунов в 2020 и 2021 году премьер-министру Великобритании, как и ряду других сотрудников, направили анкету с вопросами вместо проведения стандартного допроса.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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Для возвращения листа с ответами был установлен срок до 22:00 пятницы, 18 февраля. Как сообщает BBC, Джонсон направил ответы в полицию. Ранее стало известно, что премьер обращался за помощью к юристам при заполнении вопросника.

Часть пользователей уверена, что ответы в анкете от разных «опрошенных» не будут сильно отличаться, потому что у всех было время, чтобы придумать и отрепетировать «общий вариант произошедшего», а потом написать его в вопроснике.

Полиция Великобритании (сс) King's Church International

«Это много времени заняло. По крайней мере, все было хорошо скоординировано», — написал @PlanetZuma.

«Так, группа «Вопросник от полиции» в WhatsApp создана. Сейчас порисуем», — добавил @PlanetZuma.

«Я уверен, что на все вопросы он ответил честно, и, честно говоря, даже блестяще. Если бы это была оцениваемая работа, я уверен, что он получил бы пять», — согласился @MichaelTakeMP.

В комментариях не поняли, в чем был смысл вопросника, если, скорее всего, все, кому он был направлен, уже давали показания Сью Грей, которая проводила независимое расследование. Пользователи предположили, что «опрошенные» просто переписали свои показания, и им даже ничего нового не пришлось придумывать.

Сью Грей Цитата из видео «Who is Sue Gray — BBC News» на YouTube

«Абсолютно. Это не только потому, что у них была возможность посмотреть на те ответы, которые они уже дали Сью Грей в их «пробном экзамене», — ответил @Pb12Real.

«Мне нравится, что он и другие имели возможность списать все из заметок Сью Грей, которые они сами же ей и предоставили. Это больше похоже на школьные игры. Хотя в мое время шпаргалки и плагиат были наказуемы», — прокомментировал @Alheri.

Пользователи предположили, что Джонсон в очередной раз написал про то, что его не предупредили, что он пришел на вечеринку, про то, как все подстроили, его подставили и он ни к чему не причастен.

«Я вижу его ответы. Я не знал, что это была вечеринка. Торт был подставой. Я занимался своими делами, а бутылка Prosecco соблазнила меня и заставила попробовать ее странное содержимое», — написала @lake_imadra.

Ряд комментаторов отметили, что они уже не удивятся ответам, написанным в стиле «это была рабочая встреча», потому что Борис Джонсон и его представители гнут эту линию с самого начала скандала.

«Жил-был очень трудолюбивый премьер-министр. И у него было много трудолюбивых сотрудников, и однажды у него была большая-большая встреча. Он так радовался своим сотрудникам, что дал им всем хорошую еду и газированные напитки, и все они жили долго и счастливо», — рассказал историю @ranger70s.

Среди пользователей есть те, кто считает, что все расследования проводить вообще не нужно было, потому что скандал с вечеринками только отвлекает от внутренних проблем, которые нужно решить. Некоторые из них добавили, что из-за этого скандала приходится отвлекать внимание населения еще больше и постоянно говорить и несуществующей угрозе нападения России на Украину.

«Ничто из этого не было необходимым. Не нужно было расследование Сью Грей. Никакого отчета. Никакого расследования. Никакого вопросника. Все, что требовалось от премьер-министра, это момент честности и правды, но нам навязывают эту затянувшуюся шараду и ждут, чтобы мы приняли ее результаты», — прокомментировал @learnin_as_i_go.

«Борис передал его вопросник сегодня, о Боже. Он так ждал этого момента, потому что ему было скучно. (Россия там еще не вторгается?) Сью Грей перепроверила ответы, а он клянется, что они в порядке. Ее вознаграждение — лорд. Извините, баронесса», — написала @AugustaLees.

«В основном они говорят, что ничего не происходит. А теперь давайте вернемся к неизбежной атаке на Украину, которая и сейчас не происходит, но, по данным американской разведки, должна была начаться еще 16 февраля», — напомнил @Ken04989139.

Часть пользователей так и не поняли, на каком основании премьер-министру направили вопросник, а не вызвали его на допрос. Выглядит так, будто это для него слишком сложно, а поставить галочки в квадратики — это уже достижение.

«Даже студенты на GCSE (выпускной экзамен — прим. Д.С.) пишут сочинение. Его нужно было вызвать на допрос, как и любого другого человека, которого обвиняют в совершении преступления», — считает @Junaid_________.

«Звучит так, будто он сделал что-то героическое. Хорошо сработал, мистер Джонсон. Твоя страна гордится тобой», — написал @JoHYork.

Напомним, полиция расследует 12 мероприятий. Борис Джонсон рассказал, что часть из них он посещал, но не думал, что нарушает правила. Как заявили представители столичной полиции, по результатам расследования всем нарушителям будет назначен штраф, однако ответы в анкете не всегда могут быть достаточным основанием для привлечения к ответственности.