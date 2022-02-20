Ростов-на-Дону, , 09:52 — REGNUM За год средняя зарплата жителей Ростовской области выросла на 9,4%. Это следует из информации об итогах социально-экономического развития региона за 2021 год. Документ опубликован на сайте донского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Доходы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий, по оперативным данным за январь-ноябрь 2021 года, составила 37 974,3 рубля, что на 9,4% больше, чем в январе-ноябре 2020 года», — приведены данные.

Для сравнения: по России рост средней зарплаты составил 9,5%.

ИА REGNUM сообщало, что среднемесячная начисленная заработная плата в Ростове-на-Дону по итогам 10 месяцев 2021 года выросла почти на 12%. Такие данные приведены в отчёте о результатах деятельности главы администрации областного центра.