Ростов-на-Дону, 20 февраля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. За год средняя зарплата жителей Ростовской области выросла на 9,4%. Это следует из информации об итогах социально-экономического развития региона за 2021 год. Документ опубликован на сайте донского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

«Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий, по оперативным данным за январь-ноябрь 2021 года, составила 37 974,3 рубля, что на 9,4% больше, чем в январе-ноябре 2020 года», — приведены данные.

Для сравнения: по России рост средней зарплаты составил 9,5%.

ИА REGNUM сообщало, что среднемесячная начисленная заработная плата в Ростове-на-Дону по итогам 10 месяцев 2021 года выросла почти на 12%. Такие данные приведены в отчёте о результатах деятельности главы администрации областного центра.