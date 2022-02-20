Берлин, 20 февраля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Глава комитета германского бундестага по энергетике и защите климата, представитель Левой партии Клаус Эрнст считает, что газопровод «Северный поток — 2» нужно оставить без какого-либо санкционного давления. Об этом он заявил в интервью ТАСС, комментируя высказывание министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая сказала, что Берлин рассматривает «все варианты» ответа на случай «агрессии» России против Украины, в том числе и санкции против «Северного потока — 2».

Nord-stream.com Газопровод Северный поток

«После этого высказывания становится понятно, что Бербок учитывает интересы США, а не интересы Федеративной Республики», — подчеркнул Эрнст.

Депутат считает, что газопровод «Северный поток — 2» нужно держать подальше от любых санкций, так как это коммерческий проект и только.

«Или, может быть, Бербок хочет остановить и импорт газа, который поступает по другим трубопроводам?» — задает риторический вопрос депутат Бундестага.

Эрнст также напомнил, что власти США начали активно вводить экстерриториальные санкции против России ещё до очередного обострения конфликта на Украине. При этом сами США самым активным образом покупают нефть у России.